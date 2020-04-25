"خطة النواب": موعد إنهاء الإجراءات الضريبية مرهون بسير المناقشات

قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تضع موعدًا محددًا لإنهاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة والذي تناقشه الآن.وأوضح شيبة، في تصريح لـ"الدستور" أن، انهاء القانون داخل اللجنة سيتحدد بناءًا على سير المناقشات حوله بين الحكومة والنواب.وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أربع اجتماعات الخميس الماضي، بمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انتهت خلالها من مناقشة الثلاث أبواب الأولى من القانون وتشمل 27 مادة، فيما انتهت في اجتماعات سابقة مناقشة التعريفات الواردة في القانون.يستهدف القانون تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.