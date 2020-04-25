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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة بكورونا داخله

السبت 25/أبريل/2020 - 05:17 ص
أعمال شغب
أعمال شغب
وكالات
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قام عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بأعمال شغب، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكّد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المنشأة.

وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" في المكان إنّ الشرطة طوّقت السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات.

وتمكّنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على حرّاس الأمن الذين حاولوا صدّهم.

ولم تُعلّق السلطات على أعمال الشغب هذه أو تُعط تفاصيل في شأن امكان وجود إصابات.

وكان ممكنًا سماع سجناء يصرخون مطالبين قاض بالاستماع إلى قضيّتهم وتوفير حماية أفضل ضدّ الوباء، بعد أيّام من تأكيد إصابة مأمور في سجن فيلا ديفوتو بفيروس كورونا.

وكُتب على لافتة عُلّقت على سطح السجن "كوفيد-19 في ديفوتو، قُضاة الإبادة الجماعيّة"، وكُتب على أخرى "نرفض الموت في السجن".

واندلعت أعمال شغب عدّة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20 آخرين.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس وسجّلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

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