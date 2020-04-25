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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«سيستم كراشر» يحصد أبرز جوائز «الألمانية للسينما»

السبت 25/أبريل/2020 - 05:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فاز فيلم الدراما "سيستم كراشر" وهو فيلم عن فتاة شابة خارجة عن السيطرة، بجائزة "جولدن لولا" لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الألمانية للسينما.

وأعلنت الأكاديمية أن، الفيلم الذي تم طرحه عام 2019 حصل أيضًا على جوائز "لولا" أخرى، وهو اسم الجوائز، من بينها جائزة أفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل دور نسائي.

وفازت هيلينا زنجل (11 عامًا) بجائزة "لولا" لأفضل دور نسائي عن دورها لبطلة الفيلم الشابة، وهو دور فتاة تدعى بيني. وحصل ألبريشت شوتش على جائزة لولا لأفضل ممثل في دور رئيسي.

وحصل فيلم "برلين اليكسندر بلاتز" للمخرج برهان قرباني على جائزة لولا الفضية.

وبدلًا من حفل مبهر على الهواء مباشرة مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، تم الإعلان عن جوائز الفيلم الألماني في برنامج تلفزيوني بسيط هذا العام بسبب قيود فيروس كورونا.

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