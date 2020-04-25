استراليا ونيوزيلندا تكرمان العسكريين من المنازل بعد إلغاء كورونا العروض

كرم الآلاف في كل أنحاء استراليا ونيوزيلند، االيوم السبت، جيشي بلادهم في احتفالات خاصة تم نظيمها في الممرات الخاصة بسياراتهم وفي الشرفات بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الاحتفالات بتكريم العسكريين الذين قضوا نحبهم في الحروب لأول مرة منذ عشرات السنين.ويحضر عشرات الأشخاص في استراليا ونيوزيلندا بشكل معتاد قداديس أو مسيرات في 25 أبريل لإحياء ذكرى المعركة الدامية التي وقعت في شبه جزيرة جاليبولي في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.ولكن نظرا لحظر التجمعات العامة في الوقت الحالي من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد طلبت السلطات من السكان أن يقيموا قداديس مصغرة في بيوتهم.ووقفت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن في ممر السيارات الخاص بها مع خطيبها ووالدها.وقالت أردرين في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "هذا العام تواجه كل الدول خطرا جديدا في الوقت الذي يتفاقم فيه تأثير فيروس كورونا في كل أنحاء العالم.وتدفق الشعب الاسترالي أيضا على الشواطئ لإشعال الشموع وتكريم الجيش الذي قاتل في حروب كثيرة عبر العالم.وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ضمن حفنة من الأشخاص الذين تم السماح لهم بحضور احتفال عند النصب التذكاري الوطني للحروب.