أمريكا تسجل أدنى عدد وفيات بـ«كورونا» منذ أسابيع

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 1258 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.وترفع حالات الوفاة الجديدة، التي سُجّلت، العدد الإجمالي إلى 51017 حالة للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الارقام الرسمية.ولا يُشكل هذا الانخفاض في الأرقام، في الوقت الحالي، مؤشّرًا إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.