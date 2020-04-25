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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيسلندا: إلغاء صيد الحيتان مجددا هذا العام

السبت 25/أبريل/2020 - 04:18 ص
صيد الحيتان
صيد الحيتان
وكالات
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قررت أيسلندا إلغاء صيد الحيتان هذا الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة "آر يو في" التليفزيونية الأيسلندية.

ولن تقوم شركة "هفالور" المتخصصة في صيد الحيتان، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في أيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.

وقال كريستيان لوفتسون، الرئيس التنفيذي للشركة، لصحيفة "ذا مورنينج بيبر"، حسبما ذكرت شبكة "آر يو في" الوطنية، إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد، جعلت معالجة الحيتان في أيسلندا "مستحيلة تقريبا".

وأوضح لوفتسون أن العاملين في محطة صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل "على مسافة قريبة جدا معا" وسيتعين وضعهم جميعا في الحجر الصحي إذا تأكدت إصابة أي شخص بالفيروس.

وأكد لوفتسون أنه على الرغم من هذه النكسة، فإن "البحث مستمر" في استخدام منتجات الحيتان.

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