الباراجواى تمدد إجراءات الحجر حتى 3 مايو

أعلن رئيس باراجواي ماريو بينيتيز تمديد إجراءات الحجر "الصارمة" حتّى الثالث من مايو، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ.وقال الرئيس في مؤتمر صحفي: "أطلب منكم أن تنتظروا قليلًا بعد"، وذلك في وقت كانت إجراءات الحجر الإلزاميّة قد دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من مارس.وأضاف أنّ البلاد ستدخل بعد ذلك في مرحلة من "الحجر الذكي الذي سيُتيح إعادة تنشيط بعض القطاعات الإنتاجيّة".من جهته، قال وزير الصحّة خوليو مازوليني، إنّه من أجل استئناف العمل، سيتعيّن على الشركات احترام تدابير صحّية عدّة، بينها استخدام الأقنعة وتفقّد درجات حرارة الموظّفين وتناوب فرق العمل.وسجّلت الباراجواي البالغ عدد سكّانها سبعة ملايين نسمة، 220 إصابة بكوفيد-19 بينها تسع وفيّات.