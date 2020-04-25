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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبدأ تجارب لفحص علاج «كورونا» بمساعدة «بلازما الدم»

السبت 25/أبريل/2020 - 07:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض "كوفيد-19" يمكن أن تكون علاجًا فعالًا للمرضى الذين في حالة خطيرة بهذا المرض.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيًا، في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى "كوفيد-19" إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وقالت الوزارة إن ما يسمى ببلازما مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس فيما بين عامي 2002 و2004.

وأضافت أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته.

وستتم زيادة جمع البلازما خلال شهري أبريل ومايو لتسليم ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعيًا بما يكفي لعلاج خمسة آلاف مريض بكوفيد-19 أسبوعيًا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "أتمنى أن يكون هذا العلاج معلمًا رئيسيًا في حربنا ضد هذا المرض".

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