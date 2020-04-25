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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيجاس»: إلغاء اتفاقية تسوية منازعات مصنع الإسالة بدمياط

السبت 25/أبريل/2020 - 04:48 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إلغاء اتفاق تسوية وآخر اتفاق إطاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيني" ومجموعة "ناتورجي" للطاقة وشركة "يونيون فينوسا جاس" والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، الموقعتين في 27 فبراير الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة "إيجاس" بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهوما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات.

وأكدت شركة "إيجاس" استعدادها للدخول بمفاوضات جديدة في هذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.

وبموجب الاتفاقية فإنه كان سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد جمهورية مصر العربية، وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين جمهورية مصر العربية وشركة "إيجاس" من جانب وشركتي "يونيون فينوسا جاس" و"سيجاس" من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 7.56 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لكنه توقف منذ نوفمبر 2012.

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