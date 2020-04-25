«الأوقاف» تتلقى التهنئة من مؤتمر زعماء الأديان بمناسبة رمضان

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برقية تهنئة من داريجا نازاربايفا، رئيسة الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، ورئيسة مجلس الشيوخ لبرلمان جمهورية كازاخستان.وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن البرقية جاء فيها: "باسم الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية وباسمي شخصيًّا يسعدني أن أتقدم إليكم بأخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المعظم الذي يمثل ثروتنا الحقيقية، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم لينير قلوب وعقول البشر، ويدعوهم إلى الهدوء والتناغم والوحدة والثراء الروحي".وأضافت البرقية: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أتقدم لكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما أعبر عن تمنياتي بأن تحقق كل أحلام وطموحات شعوبنا، وأنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم كل الخير، ولبلادكم السلام والاستقرار، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك لنا في كل مساعينا".