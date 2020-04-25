ترامب: حققنا تقدمًا ملحوظًا فى مواجهة «كورونا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته حققت تقدمًا ملحوظًا في محاربة فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، معربًا عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة مع فتح اقتصاد البلاد تدريجيًا.وأضاف الرئيس ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، في أعقاب توقيعه حزمة مساعدات لدعم المستشفيات وإجراء الفحوصات، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لدول أخرى بأجهزة تنفس صناعي، وذكر عددًا من الدول من بينها المكسيك وإسبانيا وإيطاليا.من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مضاعفة الفحوصات في الأسابيع المقبلة، من أجل المساعدة في إعادة فتح الاقتصاد.وأوضح نائب الرئيس أن الإعلان عن حالات جديدة يأتي بسبب زيادة الفحوصات ولا ينبغي ذلك أن يؤدي لإحباط العزيمة، مشيرًا إلى زيادة في حالات الاستشفاء من المرض في غرف العناية المركزة.وقال رئيس إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA) ستفين هان: "إن الوكالة الفيدرالية تقيّم في الوقت الحالي عشرة أدوية على الأقل لكورونا، وتجري اختبارات لتوظيف الأجسام المضادة في العلاج من المرض، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن أي ترخيص لعلاج فعال للمرض، وفي الوقت ذاته يتم التعاون مع نحو 400 شركة أدوية لتطوير علاجات".