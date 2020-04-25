ليبيا تعلن ارتفاع عدد إصابات «كورونا» لـ61 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المركز، في بيان له، إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81 عينة سلبية وواحدة إيجابية.وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في ليبيا إلى 61 إصابة بعد تسجيل الحالة الجديدة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 18 حالة، بينما توفي مريضان جراء الفيروس القاتل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.