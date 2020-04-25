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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سكسونيا» الألمانية تعتزم إعادة فتح المطاعم نهاية مايو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:05 ص
ولاية سكسونيا الألمانية
ولاية سكسونيا الألمانية
وكالات
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قال ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية سكسونيا الألمانية، إنه يعتقد أن إعادة فتح المطاعم في الولاية نهاية مايو المقبل أمر ممكن.

وأضاف "كريتشمر"، في لقاء مع برنامج "إيه أر دي إكسترا" الذي تقدمه القناة "الأولى" بالتلفزيون الألماني حول أزمة كورونا، أن قطاع الفندقة يحتاج إلى وجهات نظر جديدة.


وأوضح كريتشمر بالقول: "هذا غير ممكن الآن، ولكني أتحسب لتحقيق ذلك مع نهاية مايو المقبل أيضا في ولاية سكسونيا الحرة".

وأضاف أن هذه التطورات تأتي على خلفية السيطرة على معدلات نقل العدوى، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر نفسه مقصودا بالانتقادات التي أعلنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووجهتها لبعض المتعاملين برعونة وتهور مع الإجراءات التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية، بتخفيف إجراءات الغلق في البلاد، حيث قال إنه تمت مراعاة الحدود الواجبة في ذلك والتوسط في تطبيق تخفيف الإجراءات.

وأكد كريتشمر بالقول: "المواطنون وأصحاب المشروعات التجارية يحتاجون إلى تقديم وجهات نظر للمستقبل، ونحن نريد أن نمدهم بوجهات النظر هذه".

وقال كريتشمر الذي ينتمي إلى نفس حزب ميركل: "كنا منظمين في تنسيق العمل معا بصورة كبيرة، وقد تركنا هذا الحيز المشترك نسبيا لنتحاشى ما هو أسوأ"، مشيرا إلى أنه لدى المواطنين تفكيرا عقلانيا، وعلى الجميع الآن "التعايش مع الفيروس بصورة اعتيادية"، طالما لا يوجد لقاح واق منه.

وذكر كريتشمر أنه حين يتم التثبت من أن معدلات العدوى "صارت أعلى بشدة" فسنعود إلى الإجراءات السابقة للحد منها.

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