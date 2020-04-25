أمين الفتوى: الوباء آية من الله للناس لعلهم يرجعون (فيديو)

استعرض الدكتور عبدالسلام عبدالمنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كيفية ربط الأحداث الكونية من خلال القراءة الضرورية للقرآن والسنة النبوية، مجيبًا عن كثير من التساؤلات المطروحة حول وباء "كورونا" وغيره من الأحداث الكونية.واستهدف "عبد المنصف"، خلال برنامج "لعلهم يرجعون" المذاع على فضائية "النهار"، الأمور الواجب اتباعها واعتقادها من قِبل المسلم في فترة الأزمات، وبيان فقه الأولويات لتصحيح الصورة الدينية والاعتقادية للمسلمين، في ظل تلك الأزمة التي يمر بها العالم.وجاءت حلقته الأولى في غاية الأهمية كمقدمة ضرورية لا بد من فهمها مبينا من خلالها أن الله سبحانه وتعالى يرسل نوعين من الآيات، آيات قرآنية "مقروءة" المعروفة بالقرآن الكريم، وأيضا ما جاء عن النبي محمد، وآيات كونية "منظورة أو مشاهدة" عبارة عن الأحداث التي تدور في الكون.وأوضح أن الآيات الكونية، هي التي عندما تقرأ لابد من ترجمتها بطبيعة الحال من خلال الآيات القرآنية، مضيفا: "مثلا في آخر سورة آل عمران بنتوقف عند آيات في غاية الجمال يقول الله سبحانه فيها: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (190)، وهنا أولي الألباب المقصود بهم: أصحاب العقول المتفكرة في الكون".ويتابع: "ربنا بيوصف فعلهم ويقول: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}.وأضاف أن "آيات الكون لم تكن محصورة لا بزمان ولا بمكان، كما يقول الله سبحانه: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وفي أنفسهم} يعني على مرِّ الزَّمانِ والمكانِ، طب هي الآيات دي ليه بتحدث. فنلاقي ربنا بيقول: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]"، موضحا أن هذا الوباء بمثابة آية كونية من الله للناس لعلهم يرجعون عما هم عليه من بعد وفساد وإفساد.