«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى "موكب النصر"، وذلك فى الخامسة مساء اليوم السبت 25 أبريل عبر قناتها على موقع "يوتيوب".فيلم موكب النصر من إنتاج المركز القومي للسينما، سيناريو واخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمساني، ويروى قصص من بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، والتى أعادت للأمة العربية كرامتها.كما يضم لقطات حقيقية من العبور العظيم الذى جسد قوة إرادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، إلى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.ويأتى الفيلم في إطار عروض البرنامج الرقمي الرمضاني لوزارة الثقافة، وضمن أنشطة المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وكانت وزارة الثقافة أوقفت كافة أنشطتها الفنية والثقافية، وأطلقت مبادرة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد".وعرضت الوزارة كافة فعالياتها، على موقع التواصل الاجتماعي وقناتها على "يوتيوب"، وحققت نجاحات عالية من تفاعل الجمهور معها، الأمر الذي دفعها لزيادة تلك الفعاليات، وعرض حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات السابقة، بمشاركة كافة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.