رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"الصحة العالمية" تخصص 35 مليون دولار لمكافحة كورونا شمال غرب سوريا

السبت 25/أبريل/2020 - 01:34 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
طباعة
تخطط منظمة الصحة العالية لتخصيص 35 مليون دولار ضمن برنامج مساعدة لغرب سوريا في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يشمل محافظة إدلب حيث آخر جيب للمعارضة المسلحة في البلاد.

وقال المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر إن، المنظمة قد أطلقت برنامجًا شاملًا يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة على الاستجابة لخطر فيروس كورونا في 8 مناطق بشمال غرب سوريا، سيشرف عليه فريق عمل مكون من 15 شخصًا.

وأشار ضاهر إلى أن، المنطقة تعاني نقصًا في القدرات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث لا تتوفر فيها غرف منعزلة خاصة بمصابي كورونا وأسرة في وحدات العناية المركزة ومعدات الحماية الشخصية فضلًا عن الكوادر.

وأضاف: "توجد في شمال غرب سوريا 306 مراكز طبية عاملة يديرها 57 شريكا لنا في المجال الصحي، وتتوفر فيها 203 أجهزة تنفس اصطناعي إجمالا، ويبلغ عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة 347 سريرا بما في ذلك بالمستشفيات التي تدعمها تركيا. ولكل عشرة آلاف نسمة في شمال غرب سوريا لا يوجد سوى 8 كوادر طبية، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيار الدولي".

وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال لوكالة "فرانس برس" الاثنين الماضي، إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد ستبدأ قريبا في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب، وسط خشية من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين.

موضوعات متعلقة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

الرجاء والوداد مهددان بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الزمالك والأهلي

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومى»: رحلة لشفاء الروح