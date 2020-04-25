الديوان الملكى السعودى: لا تصح المشاركة فى التراويح عبر التلفاز

أفتى المستشار بالديوان الملكي السعودي عبد الله بن محمد المطلق، بعدم صحة صلاة التراويح مع أئمة الحرم المكي أو النبوي من خلال متابعة النقل المباشر عبر التلفاز.وحسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية، قال "المطلق"، في رده على سؤال ضمن برنامج "فتاوى رمضان": "لا يحسب للمصلي أجر الجماعة، وهو يصليها متابعة معهم في منزله".وأضاف: "لا يحسب أجر الجماعة وبين المصلي والحرم صحار ومسافات.. ويمكن للإنسان أن يصلي في بيته مع أهله وأولاده".وتساءل: "لماذا الناس مهتمون بصلاة التراويح أكثر من الفرائض؟ نحن نصلي الآن الفرائض في بيوتنا، والحمد لله نأخذ أجر الجماعة والذهاب للمساجد، لأننا ممنوعون لمصلحتنا".وتابع: "يجب أن نعرف أن الأجر الذي نطلبه سنجده في منازلنا، ورب العالمين سيعطينا".وقال: "الآن حبسنا العذر، لولا هذه الجائحة لكنت تجدنا الآن من أول من يذهب إلى المسجد، لكن هذا العذر الآن الذي أكدت الدولة أنه لمصلحتنا".