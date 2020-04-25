برميل النفط الفنزويلى يسجل أدنى مستوى له منذ عقدين

أعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ أسعار النفط هبطت إلى أقلّ من 10 دولارات، مسجلة 9،9 دولارات للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.وبحسب الوزارة التي تعطي منذ العام 2017 أرقام قطاع النفط باليوان احتجاجًا على العقوبات الأمريكية، بلغ سعر الخام 70،62 يوان بين الإثنين والجمعة، في سابقة منذ العام 1998.وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4،9 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ العام 2015 بحسب الأمم المتحدة، وخلال ست سنوات، تقلّص اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف.وويقول محللون فى المعارضة الفنزويلية إن قطاع النفط ضحية للفساد المتفشى بالبلاد ونقص الاستثمار.