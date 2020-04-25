بعد تأجيلها.. وزير التعليم يكشف آلية امتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية امتحانات الدبلومات الفنية، بعد تأجيلها إلى 13 يونيو.وقال "شوقي"، في تصريح له عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "يبدأ العملي 13 يونيو، وتنتهي 4 يوليو وتستغرق 16 يومًا متقطعة في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة".وأضاف وزير التربية والتعليم: "ثم يعقبها التحريري بعد انتهاء الثانوية العامة".وكان الدكتور طارق شوقي قد أعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية، وقال في تصريح عبر صفحته على "فيس بوك": "والجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 إن شاء الله".