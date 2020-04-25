الإعلامية دعاء فاروق تحتفل ببرنامج «بر وفرحة» (صور)

احتفلت الإعلامية دعاء فاروق ببرنامجها الجديد "بر وفرحة" الذي يذاع على قناة "النهار" يوميًا في رمضان قبل مدفع الإفطار.وتحاول فيه هي وفريق البرنامج إدخال الفرحة على قلوب كثير من النماذج التي تستعرض قصص معاناتها وكفاحها وتحاول مساعدتهم بكل الطرق، البرنامج من إنتاج شركة "the crew" برعاية جمعية البر والتقوي المصرية ويذاع يوميا على قناة النهار.من جانبه، أهدت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي تتر برنامج" بر وفرحة" للإعلامية دعاء فاروق الأغنية من كلمات أحمد شلبي، وألحان وتوزيع أسامة سامي.ومن كلمات التتر:بر وفرحة.. فرحة وبررحلة خير سوا مع بعضيناالخير كان وما زال السروليوم الدين عايش فينا