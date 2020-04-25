رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزير التعليم: لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة

السبت 25/أبريل/2020 - 06:29 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ في 7 يونيو 2020.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية على أن تُعقد بدءًا من يوم 13 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2020.

وأضاف "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "والجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 إن شاء الله".

وكان الدكتور طارق شوقي، قال في رسالة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة".

وأضاف: "إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بُعد".

وقال: "تحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ أرملة «المنسى» بعد عرض مسلسل «الاختيار»

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 4 رمضان 2020.. التفاصيل الكاملة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»