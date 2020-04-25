وزير التعليم: لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ في 7 يونيو 2020.وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية على أن تُعقد بدءًا من يوم 13 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2020.وأضاف "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "والجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 إن شاء الله".وكان الدكتور طارق شوقي، قال في رسالة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة".وأضاف: "إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بُعد".وقال: "تحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".