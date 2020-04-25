«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سوف تعقد بدءًا من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.وأضاف "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "والجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله".وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي، في رسالة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة".وأضاف: "إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بُعد".وقال: "تحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".