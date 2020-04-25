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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المركزى» الروسى يحذر من طباعة النقود وتوزيعها بلا غطاء

السبت 25/أبريل/2020 - 12:07 ص
رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الروسي
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حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا من تداعيات صرف مساعدات مالية مباشرة للمواطنين على غرار ما قامت به بعض الدول، لدعمهم في مواجهة تباعات فيروس "كورونا" الاقتصادية.

وأضافت "إلفيرا" أن طباعة النقود وتوزيعها بشكل مباشر على المواطنين سيقود إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد اجتماع لإدارة البنك المركزي الروسي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم، "لو تصورنا أننا، بصفتنا البنك المركزي، قمنا بطباعة النقود وتوزريعها على المواطنيين، فما الذي سينجم عن ذلك؟ أتذكر فترة التسعينات، هذا سيؤدي إلى انفجار التضخم، والأوراق النقدية التي قمنا بطباعتها وتوزيعها ستفقد قيمتها".

وفي وقت سابق، ذكرت "نابيؤلينا" أن تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للسكان، يعتبر آنيا كإجراء للدعم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحكومة الروسية تدعم السكان والشركات المتضررة من كورونا عن طريق زيادة حجم إعانات البطالة ومنح القروض وتقديم المساعدة للشركات لتتمكن من دفع رواتب العاملين.

وكانت دول كثيرة قد أعلنت عن صرف مبالغ مالية لمواطنيها لدعم مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

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