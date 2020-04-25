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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أول تعليق لـ أرملة «المنسى» بعد عرض مسلسل «الاختيار»

السبت 25/أبريل/2020 - 01:54 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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عبرت منار سليم، أرملة البطل الشهيد أحمد المنسي، عن سعادتها برد فعل الجمهور على مسلسل "الاختيار" الذي يحكي قصة زوجها، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وقالت "منار"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها منذ الدقيقة الأولى في إذاعة المسلسل وهي تشعر أن ذلك حلم قائلة: "مش مصدقة نفسي حاسة إني بحلم واللي أنا فيه ده خيال".

وأضافت أنها شاهدت المسلسل في جو عائلي مع والدها ووالدتها قائلة: "اتفرجت على المسلسل ٣ مراتٍ وهشوف الإعادة كمان حاسة إني مشبعتش منه".

وأشارت إلى أنها كانت لا تتخيل هذه الردود على السوشيال ميديا، مضيفة: "أنا حسّيت إن جوزي شايفيني ومعايا وبلده بتردله الجميل".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي، ويعد من الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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