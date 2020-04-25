بسنت بكر تغنى تتر برنامجى رجاء الجدوى وإبراهيم فايق على 9090

غنت الإعلامية بسنت بكر، تتر برنامج "نحاول" للفنانة رجاء الجداوي، والذي يتناول الآداب العامة في المجتمع وفن التعامل والسلوك بطريقة رائدة ويشرح معنى الإتيكيت، والمقرر عرضه على الراديو 9090 رمضان المقبل.كما غنت وكتبت أيضًا تتر برنامج "حواديت الملاعب" لإبراهيم فايق، من توزيع "عبد الوهاب"، ضمن مجموعة من البرامج التي غنت وكتبت لها على الراديو 9090.وكتبت ولحنت وغنت، الإعلامية بسنت بكر تتر مسلسل "الكود المرصود"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "كلمتين بالنص"، وبرنامج "الحدوتة" لأحمد يونس، و"لسه الصبح" لفادي إبراهيم.وقدمت، مجموعة من أغاني التراث في ثوب جديد بتوزيع عام 2020، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو إعادة التراث المصرى بشكل جديد، وعلى سبيل المثال أغاني "أهو جه يا ولاد - رمضان جانا".