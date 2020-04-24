رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وصلة غزل بين هنا شيحة وحسن الرداد فى أولى حلقات «شاهد عيان»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:58 م
مسلسل شاهد عيان
مسلسل شاهد عيان
دعاء عبد المقصود
طباعة
بدأت أولى حلقات "شاهد عيان" بوصلة غزل بين هنا شيحة والتي تجسد شخصية "ندى" وزوجها حسن الرداد "عمر شكري"، وهو صاحب شركة حراسات خاصة، حيث يتحدث معها على الهاتف أثناء تواجده في الأردن في مهمة عمل.

وتشهد الحلقة إغماء ابنة حسن الرداد، وهنا شيحة أثناء وجودها في المدرسة وتعمل خالتها "مدرسة" التي تجسد دورها الفنانة بسمة، فتأخذها إلى المستشفي وتحاول الاتصال بشقيقتها لكنها تجد هاتفها مغلق.

وخلال الحلقة الأولي يتضح أن هنا شيحة تم قتلها وكانت صدمة لزوجها وعائلتها حيث إنهارت شقيقتها بسمة ووالدها ووالدتها ويقرر "عمر" البحث بنفسه عن الحقيقة، ويذهب إلى المشرحة لرؤية جثتها وبالفعل يراها ثم يذهب إلى مسرح الجريمة.

ويجلس حسن الرداد مع صديقه وليد فواز ويقول له أنه يشعر بالقلق على زوجته وأنها لم تقتل ويؤكد له أن الجثة التي شاهدها ليست جثتها.

والمسلسل بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

موضوعات متعلقة

الرجاء والوداد مهددان بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الزمالك والأهلي

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

أول تعليق لـ أرملة «المنسى» بعد عرض مسلسل «الاختيار»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومى»: رحلة لشفاء الروح