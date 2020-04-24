واعظات الأزهر ينظمن برامج توعوية يومية عبر مجموعات تواصل إلكترونية

نظمت واعظات الأزهر الشريف مجموعة من الأنشطة الدعوية عبر مجموعات تواصل إلكترونية على برنامجي "zoom" و"whatsapp"، كبديل للتواصل مع السيدات في الدروس والأمسيات الدينية؛ نظرًا للظروف التي يمر بها العالم حاليًا والتي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وركزت مجموعات التواصل الإلكترونية على مجموعة مهمة من البرامج التوعوية في الشهر الكريم، والتي بدأت فعاليات اليوم لتعريف السيدات على البداية الصحيحة في استقبال هذا الشهر وفي تحقيق تهيئة منزلية كاملة لاستغلاله، كما ركزت هذه البرامج على توضيح الأسلوب الأمثل لتهيئة أفراد الأسرة على التعاون الجماعي في الاستفادة من كنوز هذا الشهر وما به من فرص لغفران الذنوب والعتق من النيران ودخول الجنة، فضلًا عن استحضار النية في الأعمال المنزلية حتى تُؤجر عليها كل سيدة في هذا الشهر الكريم.كما شملت البرامج الإلكترونية المقدمة من الواعظات، جلسات لتحفيظ القرآن في مواعيد متنوعة منها بعد صلاة العشاء، لإقراء السيدات وتشجيعهن على حفظ كتاب الله وتصحيح الأخطاء لهن والإجابة على أسئلتهن فيما يتعلق بالطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى دروس الأحاديث النبوية، ومواقف الصحابيات وحرصهن على العلم وعلى حسن التعامل مع أزواجهن وأولادهن.