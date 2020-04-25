رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 26% زيادة فى صادرات السجاد.. والملابس والأثاث تدخل المنافسة

السبت 25/أبريل/2020 - 05:48 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
تحت شعار "صنع فى مصر"، احتل المنتج المصري مكانة متميزة في مختلف الأسواق العالمية، ما بين سجاد وأثاث وملابس جاهزة وخضر وفواكة معدة للأكل، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحسين حصيلة صادرات مصر مطلع العام الحالي 2020.

وتشير أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن، صادرات مصر من سجاد وكليم بلغت حوالي 29 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 23.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 26% خلال عام، كما ارتفعت صادرات خضر مجمدة أو مبردة من 9.8 مليون دولار لـ 16.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وقدرت الإحصائية صادرات مصر من ملابس جاهزة بقيمة 135 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 145 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما بلغت صادرات الأقمشة القطنية 11.5 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار،وأصناف من مواد نسيجية أخرى بقيمة 17 مليون دولار، وأثاث 14.4 مليون دولار مقابل 25.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تنفى انتشار نوع جديد من كورونا فى العراق

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»