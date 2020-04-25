الإحصاء: 26% زيادة فى صادرات السجاد.. والملابس والأثاث تدخل المنافسة

تحت شعار "صنع فى مصر"، احتل المنتج المصري مكانة متميزة في مختلف الأسواق العالمية، ما بين سجاد وأثاث وملابس جاهزة وخضر وفواكة معدة للأكل، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحسين حصيلة صادرات مصر مطلع العام الحالي 2020.وتشير أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن، صادرات مصر من سجاد وكليم بلغت حوالي 29 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 23.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 26% خلال عام، كما ارتفعت صادرات خضر مجمدة أو مبردة من 9.8 مليون دولار لـ 16.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وقدرت الإحصائية صادرات مصر من ملابس جاهزة بقيمة 135 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 145 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما بلغت صادرات الأقمشة القطنية 11.5 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار،وأصناف من مواد نسيجية أخرى بقيمة 17 مليون دولار، وأثاث 14.4 مليون دولار مقابل 25.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.