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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:33 م
أطياف كاميليا
أطياف كاميليا
آلاء حسن
طباعة
أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثانية من رواية "أطياف كاميليا" للكاتبة نورا ناجي، التي صدرت بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، التي انتهت فعالياتها في 4 فبراير الماضي.

وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: "تتمسَّك كاميليا بروايتها فلا يصدقها أحد، لقد رأت عمتها تذوب أمامها في المرآة، بينما يتمسَّك الأهل بقصتهم؛ هربت العمة من المنزل لتتخلَّص من حياة مثقلة بالخطايا.

وحين تعثر كاميليا على أوراق العمة ومذكراتها، تنكشف أمامها حقيقة ما جرى، تتجلى جذور الأوجاع التي أدت لاختفائها الغامض، هي المرأة التي كانت تضجّ بالحياة والأحلام الكبرى، حتى وقعت في الحب".

الرواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التي تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.

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