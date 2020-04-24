مشاهدة تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل النهاية

أحداث مسلسل النهاية الحلقة الأولى

ويظهر منزل يوسف الشريف وهو ملى بالتكنولوجيا في كافة تفاصيل حياته، وبجانبه زوجته ناهد السباعي الحامل في مولود منه، وذلك في عام 2120.



ويستكمل بمشاهدته للتلفاز الذي يوضح العالم في عام 2120، حول انقراض بعض الحيوانات، ونفاذ مصادر الطاقة، وهو ما يجعله يقوم بعمل ابحاث حول خليه طاقة تعمل عن طريق الشمس، وهو ما يقابله رفض من قبل جهة العمل الذي يشتغل فيها.





تطور أحداث مسلسل النهاية الحلقة الأولى

ويظهر العمل تفوق القوة العربية بعد تفكك الولايات المتحدة الأمريكية، وتفوقهم عسكريًا عليها في حرب تحرير القدس.



وخلال العمل ظهر أن من يخالف قرارات السلطة القضايية في هذا العام، يتم نفيه إلى مراكز الإشعاع النووي في جنوب غرب أفريقيا.



ووجهه ليوسف الشريف "زين" اللوم على تنميته لجهاز جديد يمد البشرية بالطاقة، إلا أنه يكذب عليهم وينفي ذلك، ليتم تهديده بالنفي إلى أماكن الإشعاع، بحجة أن هذا ما حدث في أمريكا الشمالية قبل تدميرها.



وتدور أحداث المسلسل في القدس التي تحررت بعد حرب العرب ضد الأمريكان، وظهر الفنان عمرو عبد الجليل وهو يتاجر في الأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التكنولوجيا، بالتعاون مع إنرجي كود التي تمد الجميع بالطاقة.





ختام مسلسل النهاية الحلقة الأولى للفنان يوسف الشريف

وانتهت الحلقة بتعليم عدد من الاطفال بشكل غير قانوني، بعدما هرب من أعين الشرطة في هذا العالم المعتمد على الظلم، ليتحدث معهم عن مشاكل الطاقة.



بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

