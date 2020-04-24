أنا تاريخ.. محيي إسماعيل يكشف شروطه للعمل مع محمد رمضان

أكد الفنان الكبير محي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكمال المسلسل دون أسباب.وعبر الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، عن رأيه في النجم محمد رمضان قائلا: "ممثل شاطر ولكنه في سن صغير ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".وتمنى الفنان محي إسماعيل، أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن في السينما والتلفزيون خاصة وأنه نجم موهوب، وقال إنه لن يقبل المشاركة مع محمد رمضان حال عرضت عليه المشاركة بدور صغير، مختتما: "محمد رمضان يعمل دور صغير وأنا أعمل دور كبير لأني تاريخ".