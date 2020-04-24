هل ينتصر كورونا في إسرائيل؟

حالة من التخبط الواضح تعصف بالاحتلال الإسرائيلي في خطواته لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تراكم أعداد ضحاياه لديه، بالتوازي مع انهيار اقتصادها.



بدأ الامر ينكشف رويدا، بعد أن غيّرت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث خفضت نحو 800 حالة دفعة واحدة، قائلة إنهم تم مراجعة الأعداد، ومن ثم تعديلها.



خطأ في أعداد ضحايا كورونا

وأعلنت صحة الاحتلال، مساء اليوم، تحديدًا في الثامنة إلا ربع، أنها سجلت 921 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع العدد الإجمالي إلى 15803 حالة، بالإضافة إلى 194 وفاة.



ولم يمر سوى 14 دقيقة فقط، لتتراجع صحة الاحتلال عن رقمها إلى 225 حالة جديد فقط رُصدت اليوم الجمعة، وأن بيانها السابق خطأ، وتم مراجعته.



وتعد هذه المرة الثانية، خلال أربعة أيام فقط، إذ أنها اعترفت، الثلاثاء الماضي، بأن هناك أخطاء في أعداد المصابين والوفيات بكورونا، ويتم مراجعتها أول بأول، موضحة: "جاريت عديل إحصائية إصابات ووفيات كورونا التي صدرت مؤخرا، بعد أن تبين وجود خطأ فيها"، كان العدد 13883 حالة، وخفضته لـ13390 حالة، وهو ما مثَّل تمهيدا واضحًا لأن هناك خللا تعاني منه تل أبيب في أزمة تفشي كورونا لديها.



كورونا

انسحاب الجيش والموساد

في السياق، أعلن كل من جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي" الموساد"، اليوم الجمعة أيضا، بدء تقليص مهامهما تدريجيا في خطة مكافحة تفشي كورونا، وبشكل أدق، ما يخص مهامهما في مركز إدارة الأزمة داخل مستشفى "شيبا" العسكري.



تنذر خطوة أهم جهازين عسكريين لدى الاحتلال، بتفاقم انتشار كورونا، وهي خطوة تعد انسحابا واضحا لهما من هذه الأزمة، خاصة أنهما الجهتين الوحيدتين اللتان تمكنا بنجاح، وبطرق سرية، من إحضار الآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي، والكمامات، ومعدات تحليل الـ PCR الخاص بالفيروس - وصل إلى 100 ألف مجموعة - والملابس والوقائية، إلخ.. من عدة دول حول العالم.



خطوة مفاجئة

ولم يكن إبلاغهما بذلك القرار اليوم مجرد تمهيد لتنفيذه، بل أنه بدأ في الحال، وبشكل مفاجئ، وخُفضت أعداد الجنود الموجودين في "شيبا" بشكل كبير للغاية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



تلك الخطوة المفاجئة، والتي جاءت في ظل استمرار تفشي كورونا وعدم بدء انحصاره بأي معدل ولو كان قليل، تعد دليلا أخر على وجود خللا، ربما يوصلهم إلى الفشل، في مكافحة الفيروس القاتل، لكونها غير مفسرة، أو منطقية في الوقت الحالي.



كورونا

تحذيرات من الفشل في مواجهة كورونا

كما أكدت مصادر إسرائيلية مسؤولة في وزارة الصحة، لـ"يديعوت"، أنه بالفعل تم تخفيض وجود أفراد الجيش والموساد بشكل كبير، معبرا عن صدمته الشديدة: "نشعر أنهم تخلوا عنا، وتركونا في سفينة تغرق بنا فقط".



وأضافت المصادر اليوم: "بدأ الجيش والموساد يفقدان اهتمامها بكورونا، الفيروس أصبح يفقد أهميته كمرض مخيف بالنسبة إليهم، فهما قررا المغادرة ببساطة رغم الأحاديث التي نتبادلها حول مخاوف الفشل والصعوبات التي نواجهها".



وتوضح تلك التصريحات أن هناك تخبط شديد في الداخل الإسرائيلي، وأن كورونا أصبح ضيفًا سخيفًا لجيشها والموساد، ربما فقدا الأمل وثقما رحلة مواجهة الفيروس القاتل على مر 63 يوما، منذ ظهوره الأول لديهم في 21 فبراير الماضي، والمستمرة بشكل تصاعدي مخيف، ولم بتمكنوا من تعطيله ولو لوقت قصير حتى الآن، أو يحتمل أنهم انشغلوا عن المهام الأمنية، في ظل التقارير التي تؤكد أن إيران وأذرعها تزداد قوة.



الفشل الاقتصادي

رغم تلك المخاوف التي تتحدث عنها وزارة صحة الاحتلال، وتحذيراتها من موجة ثانية أكثر شراسة لـ"كورونا" وأن عودة الاقتصاد يعرض العديد للخطر، إلا أن حكومة إسرائيل اتخذت قرارا بعودة الحياة تدريجيا، بعد الفشل الاقتصادي الذي حاصرها، وأخذ يهد فيها شيئا فشيء.



وشملت المرحلة الأولى من القرارات، التي بدأت منذ الأحد الماضي، إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، ورفع عدد العمال في أماكن العمل من 15% إلى 30%، والسماح بفتح عدد من المحال التجارية الضرورية، وإقرار غرامة قدرها 200 شيكل على أي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، وزادت عليها بتسهيلات إضافية، تشمل الحياة اليومية، تبدأ من مساء غدا السبت، على أن تستمر تلك المرحلة حتى 3 مايو المقبل.

