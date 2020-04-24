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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يُكلف بتركيب القطع الموفرة للمياه بجميع المساجد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:07 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قررت وزارة الأوقاف تعديل جميع عقود الإنشاءات وعقود الصيانة التي تعقدها الوزارة وجميع الجهات التابعة لها لتكون بقطع المياه الموفرة، في إطار خطة الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال جميع القطع القديمة بقطع موفرة للمياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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