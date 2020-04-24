جمال شعبان للمواطنين: «خلوا رمضان شهر كريم ميبقاش جاي بالخسارة بسبب الاستهتار»

قدم الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، التهاني للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متابعًا: "خلوا رمضان شهر كريم ميبقاش جاي علينا بالخسارة بسبب الاستهتار".وقال شعبان، في تصريح لـ"الدستور"، إنه يجب على مرضي السكري عدم الصيام في شهر رمضان المبارك إلا بعد الرجوع للطبيب، حتي لا يؤثر علي المناعة وبالتالي يكون صيد سهل للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يجب غسل اليدين بشكل متواصل ولمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية حتي يتم القضاء على ذلك الوباء.كما نصح المدخنين بالابتعاد عن التدخين سواء كانت الشيشة أو السجائر، والاهتمام بتناول الطعام الذي يقوي المناعة، واستخدام الإجراءات الاحترازية والوقائية.