رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جمال شعبان للمواطنين: «خلوا رمضان شهر كريم ميبقاش جاي بالخسارة بسبب الاستهتار»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:02 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
هاجر رضا
طباعة
قدم الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، التهاني للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متابعًا: "خلوا رمضان شهر كريم ميبقاش جاي علينا بالخسارة بسبب الاستهتار".

وقال شعبان، في تصريح لـ"الدستور"، إنه يجب على مرضي السكري عدم الصيام في شهر رمضان المبارك إلا بعد الرجوع للطبيب، حتي لا يؤثر علي المناعة وبالتالي يكون صيد سهل للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يجب غسل اليدين بشكل متواصل ولمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية حتي يتم القضاء على ذلك الوباء.

كما نصح المدخنين بالابتعاد عن التدخين سواء كانت الشيشة أو السجائر، والاهتمام بتناول الطعام الذي يقوي المناعة، واستخدام الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة.. التفاصيل الكاملة

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

الرجاء والوداد مهددان بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الزمالك والأهلي

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومى»: رحلة لشفاء الروح