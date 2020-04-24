محافظ الغربية: سنطبق القانون على المخالفين بكل قوة

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل التعامل مع القرى التي طبقت عليها إجراءات الحظر، وهي «الهياتم وصفط تراب وكفر جعفر».وقال «رحمي» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، إنه يتم اتخاذ عدة إجراءات قبل تطبيق قرارات الحظر، حيث يتم توفير كافة المواد السلع والمنتجات الغذائية والتموينية، ومواد التطهير والتعقيم، بالتعاون مع الشرطة والحماية المدنية وفرق الرصد الصحية.وأكد أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي مخالفات أو أي شيء يضر بالمواطنين وصحتهم، مضيفًا: "سيتم التصدي لأى مخالفات وسنطبق القانون بكل حزم وقوة".