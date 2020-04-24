«الزراعة»: طرح منتجات صغار المزارعين بمنافذ الوزارة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه سيتم طرح منتجات صغار المزارعين في بعض المنافذ بالمحافظات لتحسين الخدمة لصغار المزارعين وزيادة ربحية صغار المزارعين، وطرح الخضر والفاكهة من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لبيع منتجات وزارة الزراعة والجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي وهناك منافذ ثابتة وسيارات متحركة لتدبير احتياجات المواطنين في المناطق التي بها حجر صحي؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية وتقديم الخدمة لهم بأسعار مناسبة وأقل من سعر السوق.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات واضحة من وزير الزراعة بضرورة توفير احتياطي بالمخزون من أجل اكتفائه باحتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أنه تم توفير ياميش رمضان وبعض السلع الأساسية وعمل تعاقدات مع الفرق الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ تجارب لعمل تسويق من خلال الجامعات الزراعية وتنسيق مع التعاونيات فى جميع المواطنين، حيث إن تلك المنافذ موجودة بكل المحافظات.