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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية عن «مجسم الكعبة»: عادة سنوية للبسطاء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:35 م
محمد الشريف
محمد الشريف
أحلام عبدالرحمن
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علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تصدر اسم المحافظة تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد انتشار مقطع فيديو لمسيرة نظمها المواطنون فى الإسكندرية مع بداية أول يوم بشهر رمضان الكريم، حيث طافوا فى شوارع الإسكندرية حاملين مجسما للكعبة المشرفة، ورددوا هتافات "الله أكبر"، و"مفيش كورونا".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية: "مصر تتغير للأفضل ونحن بحاج لتغيير بعض الموروثات.. وما حدث كان في شارع جانبي وهو عادة سنوية يقوم بها البسطاء، وهذا المجسم متواجد منذ سنوات، حيث يخرجون من شارع فرعى، ثم يتم تعليقه في الميدان، وهذا الأمر معتاد سنويًا".

وأضاف: "فى الظروف العادية يمر المشهد عاديًا، لكن في ظل أزمة كورونا، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية.. لكن الأمن قام بدوره وتم ضبط القائمين على هذا المجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصا".

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