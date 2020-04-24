مشاهدة تفاصيل مسلسل عمر ودياب الحلقة الأولى

تفاصيل الحلقة الأولى مسلسل عمر ودياب





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مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

انطلقت مساء اليومالدرامي الذي يخوض بطولته نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع، والمعروض علىبدأت الحلقة الأولى بظهور الفنان علي ربيع والذي يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "عمر" ويعمل مدرب لكرة السلة وأثناء خوضه إحدى مباريات كرة السلة يتعرض للإصابة أثناء المبارة في كتفه.فيما ظهر الفنان مصطفى خاطر والذي يظهر بشخصية "دياب" اثناء عمله في إحدى البنايات الجديدة حديثة البناية وسقط من على إحدى الأعمدة على إحدى السيارات ثم فقد وعيه.وانتقلا الثنائي إلى المستشفى وظهرت الفنانة نهال والتي تجسد شخصية والدة مصطفى خاطر، كما ظهر الفنان محمد محمود الذي يجسد دور خال الفنان علي ربيع، وبعد مرور ثلاثة اشهر بدأ الثنائي في البحث عن عمل جديد.ويواجه " كل من دياب وعمر أزمة مع الفتيات التي وقعا في غرامهما ولم يستطع ايا منهم الزواج بسبب ظروفهم المعاشية.