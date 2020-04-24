بعد ظهور 9 حالات كورونا.. البدء فى إجراءات عزل قرية العامرية بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال عزل بعض المواطنين المخالطين على مستوى الإدارة الصحية بقرية العامرية بمركز المحلة، عقب ظهور 9 حالات إيجابية مصابة بوباء "كورونا" على مستوى الأسر والعائلات لتأمين حياتهم خلال المرحلة المقبلة.وأكدت مديرية الصحة، على توفير الرعاية الصحية لكافة الحالات المصابة بفيروس كورونا من أبناء أسر وعائلات القرية.وأوضحت أنه تم فحص أكثر من 323 حالة مخالطة لأسر وعائلات المصابة بوباء عدوي "كوفيد 19"، لافتة إلى أن جنود الجيش الأبيض مارسوا دورهم فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية لكافة الحالات الإيجابية.