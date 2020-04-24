السفير الأمريكى السابق بأوكرانيا: الولايات المتحدة تنضم لصيغة نورماندى

قال نائب رئيس المعهد الأمريكي للسلام والسفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا ويليام تايلور، اليوم الجمعة، إن صيغة نورماندي يمكن توسيعها بما يتضمن مشاركة الولايات المتحدة.وقال تايلور، في كلمته بمنتدى كييف الأمني الذي عقد عبر الإنترنت: "إذا لم تعمل صيغة نورماندي فهناك أشكال أخرى أو يمكنك توسيعها فيمكن أن تكون نورماندي بلس (نورماندي وحلفائها)، وقد يساهم فيها الأمريكيون"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لديهما العديد من قنوات التواصل ويمكن أن يكون ذلك مفيدا لصيغة نورماندي وحلفائها.يُشار إلى أن صيغة نورماندي الرباعية الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، وتبحث صيغة نورماندي تسوية الوضع في أوكرانيا، وتضم كلا من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.