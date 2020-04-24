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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك يطلق خاصية جديدة تسمح بإجراء محادثات فيديو جماعية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:39 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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كشف فيسبوك اليوم الجمعة عن خدمة محادثات فيديو جديدة عبر "غرف" افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها زيارة أصدقائهم بواسطة الفيديو، في محاولة من الموقع الأزرق لجذب من تحولوا إلى تطبيق "زووم" للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل.

والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو، بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وبعكس منصات مثل تطبيق "زووم" لاجتماعات الفيديو الافتراضية، فإن "غرف المحادثة" في فيسبوك مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج، "هذا مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

وأضاف: "أنا أبقى فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن لأشخاص في العادة لا أقوم بجهد للاتصال بهم أن يدخلوا".

وتابع: "أشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة".

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق "زووم" الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، اضافة الى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بامكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف "قد أكون على كنبتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول".

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