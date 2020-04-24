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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:34 م
سمير الأمير
سمير الأمير
نضال ممدوح
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من المؤكد أن العالم ما بعد وباء كورونا لن يعود كما كان قبله، وربما سيأتي اليوم الذي يؤرخ فيه بكورونا، وربما قيل الوقائع الفلانية حدثت قبل أو بعد الكورونا، وبعيدًا عن روايات أو عالم الـ"ديستوبيا"، استطلعت "الدستور" آراء العديد من الكتاب والمثقفين حول هذا الفيروس القاتل، وكيف يتخيل الكتاب شكل العالم ما بعد كورونا؟ وما التأثير الذي سيتركه على الأدب، وعليهم شخصيًا، وهل سيفرض هذا الوباء نفسه على الكتابة فيما بعد، أو حتى تداعياته والتأثير الذي تركه على العالم كما نعرفه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها في محاولة لاستشراف عالم الغد.

يقول الشاعر "سمير الأمير": فى اعتقادى أن جائحة الكورونا، لابد وأن تترك تأثيرا قويا على العالم وفى تقديرى أن زمن الكورونا بدأ قبل أن ينتشر الفيروس بهذا الشكل الواضح والمرعب، فالبشرية منذ انتهاء ما يسمى بالحرب الباردة تعيش فى حالة سيولة تتسم بعدم القدرة على مواصلة رحلتها نحو مزيد من العدل والتحرر من ربقة الضرورة، وقد شهدنا على مدى تلك الفترة وحتى الآن تراجع يمكن وصفه بانتكاس الضمير العالمى، إذ شنت قوى الهيمنة حروبا بالوكالة على كل الدول التى يمكن أن تسعى نحو نمو يقلص التبعية للمركز الأمريكي الأوروبى.

تابع الأمير: كما أظهرت العولمة شراسة غير مسبوقة فى الجور على حقوق العمال والأجراء، وانتشر عدم الثقة واليقين بمستقبل أفضل لدى القطاعات الكبيرة منهم، ومن ثم اندلاع انتشار الفيروس منبها أو إنذار مدويا، ينبغى أن يعيد نظرة الشعوب إلى المستقبل في إطار لا يقوم على التقسيم الدولي الذي تأكد فشله فى الوقاية من الوباء، وستظهر رؤى جديدة تنحاز للتعايش السلمى وللتقدم وإعلاء قيمة العلم وتؤكد أن قصر الرعاية الصحية ونظافة البيئة على شعوب العالم الأول لن يصنع لهم النجاة ولن يجنبهم خطر الفناء، لأن انتشار الوباء في أفقر الدول قد يهدد أغناها ومن ثم سيكون الأدب كما كان دائما مجالا للتبشير بعالم جديد تسوده قيم المحبة والعدالة والمساوة والتقدم.

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