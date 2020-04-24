«المصريين»: مرفق السكة الحديد يشهد نقلة نوعية في عهد السيسي

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل ليلًا ونهارا في سبيل النهوض بالدولة وبجميع القطاعات، والتي في النهاية تصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه رغم جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، لكن الدولة تعمل على إنهاء كل المشروعات القومية والاتفاقيات المختصة بالشأن نفسه.وأضاف "أبوالعطا"، في بيان له اليوم، أن مرفق السكك الحديدية يُعد الأهم بالنسبة للمواطنين، لذلك وضعت الدولة أمر تطويره أمام أعينها وعملت من خلال عدة محاور على تنميته وجعله الأفضل في مصر، ويتضح هذا الأمر من خلال تزويدة بأحدث جرارات وعربات من كبرى الشركات في العالم، موضحًا أن اليوم تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع "ترانسماش هولدنغ" ضمن صفقة تشمل 1300 عربة، وهو أمر يثبت أن الدولة عازمة على تطوير هذا المرفق.وأوضح أن هذا الأمر في داخله تنوع كبير تنتهجه الحكومة المصرية حيث تم شراء عدة جرارات من شركات أمريكية واليوم مصر تتسلم باكورة أكبر صفقة من نوعها في التاريخ من روسيا في العربات.وأشار إلى أن الدولة تعمل بكل جهد في إنجاز عدة مشروعات تخص حياة المواطنين بالدرجة الأولى من إنشاء الكباري للقضاء على الزحام ومشروعات البنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر تتغير للأفضل تحت قيادة الرئيس السيسي في شتى المجالات ولا يوقفها إرهاب أو جائحة.ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم في البلاد وضع خطة واضحة لإحداث تنمية لمصر فى جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط عالمية، لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى، ومن هنا بدأت الانطلاقة نحو الأمام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو مستقبل مشرق ومزدهر لمصر وشعبها العظيم.وأشار إلى أن هذه الصفقة مهمة بالنسبة لمصر في المرحلة الحالية كونها تنص على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، وهذا الأمر في صالح الاقتصاد المصري والصناعة المصرية، مؤكدا أن مصر تمتلك شبابا واعدا من المهندسين والفنيين قادرين على المساهمة في التصنيع ولديهم قدرة هائلة على الابتكار، فضلًا عن أن الصفقة خير داعم لمرفق السكك الحديدية في الوقت الراهن.