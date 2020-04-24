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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الركود يسيطر على ياميش رمضان بسبب كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:32 م
ياميش
ياميش
دعاء أبو العزم
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قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، إن هناك حالة ركود في أسواق الياميش هذا العام رغم التراجع الطفيف في الأسعار.

وأضاف «العطار» في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك تراجعا في فاتورة الاستيراد من الياميش هذا العام بسبب أزمة كورونا.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الياميش من العرقسوس وقمر الدين.

ويهتم المصريون خلال شهر رمضان بشراء الياميش وعمل العصائر، ويكون هناك إقبال مختلف في هذا الشهر عن باقي الشهور.

ولفت إلى أن هناك تراجع في أسعار الياميش هذا العام بقيمة ٢٠% بسبب تراجع الدولار وتداعيات فيروس كورونا المستجد. 

ولفت إلى أن أسعار الياميش سجلت كالتالي، قمر الدين صباح الشام ٤٠٠ جرام ٢٧ جنيها.

وسجل سعر التوليدو ٤٠٠ جرام بعد الخصم ٢٢ جنيها.

وسجل قمر الدين شهد ٤٠٠ جرام ٣٠ جنيها.

وسجل قمر الدين خلود ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها

وسجل قمر الدين لذيذ الشام ٤٠٠ جرام ٢١.٥ جنيه

وسجل قمر الدين هنا ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وسجل قمر الدين مكة ٤٠٠ جرام ٣١ جنيها.

وسجل سعر المشمشية مقاس ٤ بعد الخصم ٨٥ جنيها.

وسجل عين جمل حصى ١١٠ جنيهات، عين جمل قلب ٢١٠ جنيهات.

وسجل سعر القراصيا بعد الخصم ٥٥ جنيها، وجوز الهند خشن سائب ٤٠ جنيها.

وفيما يخص أسعار التين، فقد بلغ سعر التين المدور توليدو ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها.

وسجل سعر التين المدور الصفا ٤٠٠ جرام ٢٥ جنيها، والتين المدور مكة ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها.

وسجل سعر الزبيب المصري ٤٠ جنيها، والبندق الحصى ١١٠ جنيهات.

وسجل البندق القلب ١٨٠ جنيها، لوز حصى ١٠٠ جنيه، لوز قلب ١٨٥ جنيها.

وسجل سعر الكاجو ٢٣٠ جنيها، فستق حصى ٢٨٥ جنيها.

وسجل سعر تمر هندي ٣٠٠ جرام ٢٠ جنيها

وسجل الخروب مجروش سائب ٢٥ جنيها، العرقسوس سائب ٤٠ جنيها.

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