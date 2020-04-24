1108 حملات نظافة بمدن ومراكز الغربية ورفع 44.766 طن قمامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لحملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، حيث بلغ عدد حملات النظافة 1108 حملات بمراكز ومدن المحافظة، كما تم رفع 44،766 طن قمامة خلال شهر إبريل الجاري.وأوضح المحافظ، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 121 حملة وتم رفع 3770 طن قمامة، في حين بلغ عدد الحملات بحي أول طنطا 69 وتم رفع 5238 طنا، و69 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 4819 طنا، و133 حملة بمركز المحلة الكبرى ورفع 3980 طنا، و69 حملة بحي أول المحلة الكبرى ورفع 5735 طنا، و69 حملة بحي ثان المحلة الكبري ورفع 5100 طن قمامة، وفي مركز كفر الزيات تم تنفيذ 97 حملة نظافة أسفرت عن رفع 2185 طن قمامة، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز السنطة 105، وتم رفع 2800 طن، وفي مركز قطور بلغ عدد الحملات 93 وتم رفع 2430 طنا، وفي مركز سمنود تم تنفيذ 93 وتم رفع 2820 طنا، وفي مركز بسيون تم تنفيذ 85 حملة نظافة وتم رفع 2920 طنا، وفي مركز زفتي تم تنفيذ 105 حملات نظافة وتم رفع 2970 طن قمامة.