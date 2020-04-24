«رضوان»: دعم مستلزمات الإنتاج يقوى الاقتصاد المصرى

أشاد المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتعميق الصناعة المحلية والتوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج في مصر.وقال «رضوان» في تصريح لـ«الدستور»، إن اعتزام الدولة على صناعة مدخلات الإنتاج يعكس مدى اهتمامها بالصناعة المحلية وعقد نيتها على إقامة مختلف الصناعات في مصر، لافتا إلى ضرورة التكاتف فيما بين رجال الأعمال ورجال الصناعة في تأسيس منظومة صناعية متكاملة تغطي احتياجات الدولة وتصدر لمختلف دول العالم.وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في انتشار فيروس كورونا، لكن الأزمة هي أن يتوفر لدى الدولة جميع مقومات التنمية ووجود بدائل كثيرة قادرة على تذليل العقبات ومواجهة التحديات، ولا يتم الاستغلال الأمثل لها، مؤكدا أن مصر ستصبح مصنع العالم إذا تم استغلال كافة الفرص المتاحة أمامها.