وسائل إعلام سعودية تتداول وثيقة تفيد بإلغاء عقوبة الجلد

كشفت صحيفة المرصد السعودية، نقلًا عن مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى واستبدال عقوبة الجلد.وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارًا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.