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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف يتأثر القلب بالخوف من كورونا؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:08 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن القلب يتأثر بما يحط به من توتر وإزعاج خاصة في الفترة الحالية بعد ظهور فيروس كورونا الذي لم يجد له لقاح أو علاج للوباء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القلب يضم خلايا عصبية كثيرة، فهو مثابة المخ الطرفي.

وكشف الدكتور جمال شعبان، أنه خلال عمليات زرع القلب تختلف الشخص تماما، حيث يحدث تغيير حاد في شخصية المريض.

وتابع، استشاري أمراض القلب، أنه سأل زوجة أحد المرضى الذين قاموا بزراعة القلب حول شخصية زوجها وأكدت أن شخصيته تغيرت بشكل كبير.

وأوضح أن القلب خلال الانفعال الحاد حيث ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي ويرفع نسبة الادرلين ثم تزداد درجات القلب ويرتفع الضغط ويحدث تقلص في الأوعية الدموية.

وأضاف أن الإنسان أثناء الانفعال يحدث له هروب الدم من الوجه، حيث تقل نسبة الدم التي يتم ضخها إلى الوجه ويبدأ في التعرق ويتحول لونه إلى الباهت.

وكشف الدكتور جمال شعبان، أن هناك آيات قرآنية تتحدث عن التدبر والتفكر، موضحا أن القلب ليس فقط وظيفته فقط ضخ الدم عبر أعضاء الجسم، فهو مسئول عن ملفات كثيرة ومن ضمنها الشعور بالزعل، موضحا القلب يفكر ويشعر ويشارك المخ في إدارة الجسم.

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