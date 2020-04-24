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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السقا يتبرع بـ100 ألف جنيه لـ«دار شفاء الأورمان» فى الصعيد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:04 م
السقا
السقا
أحلام عبدالرحمن
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جرح الفنان أحمد السقا إصبعه خلال الفقرة الأخيرة من مسابقة «اغلب السقا»، حيث كان عليه أن يقص مجموعة كبيرة من الأحبال ليفتح لنفسه الطريق ويصل للنهاية، بينما اختصر هنيدي الطريق بطريقة كوميدية، حيث مر من أسفل الأحبال.

وأعلنت المذيعة رزان مغربي فوز أحمد السقا على الفنان محمد هنيدي، وتبرع السقا بأول 100 ألف جنيه كسبها لمستشفى دار شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الصعيد.

وقبل الإعلان عن الفائز، قام السقا بإهداء هنيدي جاكيت أصفر، معلقا: «أشهر جاكيت في تاريخ السينما المصرية، جاكيت صعيد في الجامعة الأمريكية».

ودخل النجمان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحدٍ قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي «أغلب السقا».

وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أولى حلقات البرنامج المذاع بفضائية «ام بي سي مصر» السباق بينهما في "كرة القدم"، والتي أظهر فيها النجم أحمد السقا مهارة عالية في كرة القدم، حيث هزم السقا هنيدي 4 أهداف مقابل هدف واحد.

كما قام السقا باستعراض مهارته الكروية على رفيق عمره هنيدي.

«اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

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