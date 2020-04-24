«المصريين الأحرار» بكفر الدوار يدعم جيش مصر الأبيض (صور)

توجه وفد حزب المصريين الأحرار أمانة كفر الدوار، بمسيرة للدعم والتقدير المعنوى لجيش مصر الأبيض مرورا بمستشفى الشاملة ومستشفى كفر الدوار العام ومستشفى الحميات بكفر الدوار وأنحاء مدينة كفر الدوار.يأتي هذا في إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة أحمد حمودة، القائم بأعمال أمين محافظة البحيرة بالحزب، وتحت إشراف عبد الناصر نعيم أمين الحزب بمركز كفر الدوار، وبحضور أمين التنظيم عبده الفرلي ومسئول الإعلام رامي العاصي وأمينة المرأة راندا راشد، ومسؤول العلاقات العامه يارا انور.جاء ذلك تقديرا من حزب المصريين الأحرار بدور جيشنا الأبيض العظيم فى ظل هذه الأزمة الراهنة، وجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، وخلال المسيرة قام أعضاء الحزب بأهداء علم مصر لأطقم التمريض المتواجدة بالمستشفيات.